Osmaneli’de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Haceloğlu Mahallesi'nde oturan emekli evinde Terzilik yaparak vakit geçiren Ali Canbaşak’ın (69) saat 17:30 sıralarında evine kıyafetlerini yaptırmak için gelen komşusu, yaşlı adamı arka bahçede hareketsiz buldu. Komşusunun İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Canbaşak'ın öldüğünü belirledi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin üzücü haberi alır almaz olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken Canbaşağın yakınlarına baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Canbaşak'ın cesedi, burada yapılan ön otopsinin sonrasında kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zuhal Zengin