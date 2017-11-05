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Osmaneli’de kaçak kazıya 5 tutuklama

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmanelide kaçak kazıya 5 tutuklama

05 Kasım 2017 17:52

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan boş evde şüpheli kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş evin içerisinde 20 metre derinliğinde 5 kişi tarafından hiltilerle kazı yapıldığını gördü. Bunun üzerine K.A. (43), M.E. (47), L.Ç. (35), H.K. (28) ve E.N. (24) gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde ilk kez kazı yaptıklarını, malzemeleri gündüz getirdiklerini ve gece gelerek kazmaya başladıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis, çevrede yaptığı incelemede jeneratör, hilti, kürek, kazma ve çok sayıda malzeme buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Buradaki ifadelerinin ardından ilgili mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildiler. 

Zuhal Zengin
 

 

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