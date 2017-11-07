Osmaneli'deki tarihi eser operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E. (58) ve E.K.(62)’ya ait otomobilde yapılan aramada; Bizans ve Roma dönemine ait (5) adet heykel, (3) adet haç işareti, (4) adet altın kolye/küpe, (7) adet bronz obje ve (10) adet gözyaşı şişesi ele geçirmişti. İfadelerinin ardından Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi, ele geçirilen tarihi eserler ise Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zuhal Zengin



