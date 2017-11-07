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Osmaneli'deki tarihi eser operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası ile önceki gün yakalanan 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Osmanelideki tarihi eser operasyonu: 2 kişi tutuklandı

07 Kasım 2017 10:19

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E. (58) ve E.K.(62)’ya ait otomobilde yapılan aramada; Bizans ve Roma dönemine ait (5) adet heykel, (3) adet haç işareti, (4) adet altın kolye/küpe, (7) adet bronz obje ve (10) adet gözyaşı şişesi ele geçirmişti. İfadelerinin ardından Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi, ele geçirilen tarihi eserler ise Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zuhal Zengin 

 

 

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