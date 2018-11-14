Osmangazi Köprüsüyle ilgili iddialara cevap geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili vatandaşların ve devletin aldatıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı belirtildi. Yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işinde Gebze-Bursa arasındaki kesimlerde yapım çalışmalarının tamamlanarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kesimlerin işletme faaliyetlerinin görevli şirket Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi. HGS/OGS etiketi vasıtası ile sorunsuz bir geçiş yapılabilmesi için öncelikle etiketin sağlam olması, montaj talimatına uygun şekilde ön cama doğru yere yapıştırılmış olması, etiket hesabında yeterli bakiyenin bulunması, bir hesaba bağlı ise hesapta yeterli tutarda bakiye bulunması ya da bağlı olan kredi kartının limitinin yeterli olması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "HGS/OGS etiketi vasıtası ile ödeme yapılamadığında ise gişede sürücülere nakit tahsilat öncesinde ilk olarak ödemesiz geçerek ödemelerini 15 gün içerisinde yapabilecekleri yönünde bilgi verilmektedir. Dolayısı ile nakit tahsilata yönelik bir zorlama kesinlikle yoktur, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmak ya da ihlalli (ödemesiz) geçerek 6001 sayılı Kanun gereği 15 gün içerisinde ödeme yapmak seçenek olarak sunulmaktadır. Gişelerden yapılan geçişler ve bunun karşılığında tahsil edilmesi gerekli tutarlar gerek nakit, gerekse elektronik ödeme olsun, her bir ödeme tipinde de görevli şirket, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), KGM'nin görevlendirdiği müşavir firma ve KGM bünyesindeki Üst Kontrol Merkezi tarafından ayrı ayrı titizlikle kontrol edilmektedir. İşletmeci; geçen araçlardan ücret alsa da almasa da geçen her araç sayılıyor ve garanti kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca gişe işlemleri 7/24 kayıt altına alınarak sürekli tüm taraflarca denetlenmektedir. Dolayısıyla vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı, nakit tahsilatların kayıtlara girmediği, vatandaşın ve devletin zarara uğratıldığı yönündeki iddialar tümüyle asılsız olup, haksız bir şekilde ilgili tüm kurum ve kuruluşları suçlar niteliktedir" denildi.