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Osmangazi'de kaçak çadır ve barakalar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, kaçak baraka, ahır ve çadırları yıktı.

Osmangazide kaçak çadır ve barakalar yıkıldı

02 Kasım 2017 12:34

Yunuseli Mahallesi’nde şahsa ve kamuya ait arsalara kaçak olarak yapılan çadır, baraka ve ahırlar, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresinde kaçak olarak yapılan yapılar, polisin güvenlik tedbirleri altında iş makinesi ile yerle bir edildi. Yıkımlarda herhangi bir olay yaşanmazken, operasyonda 6 çadır ve 2 baraka yıkıldı.

Belediye yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirterek, vatandaşları uyardı. 

Süleyman Aydın

Etiketler: çadır, osmangazi

 

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