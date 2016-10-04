BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Alacamescid Mahallesi Tuzpazarı Sokak ve civarında 4 - 13 Ekim 2016 tarihleri ve 18:00-08:00 saatleri arasında zaman zaman su kesinti yapılacak.