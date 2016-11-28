BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, alt yapı çalışmaları sebebiyle Küçükbalıklı Mahallesi’nin muhtelif sokaklarında 29 Kasım Salı günü ile 11 Aralık Pazar tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.