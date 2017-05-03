Osmangazili atletler göz doldurdu

Atıcılar Spor Kompleksi’nde düzenlenen Federasyon Deneme Yarışları’na Türkiye’nin birçok şehrinden atletler katıldı. Atletizmin her branşının yer aldığı Federasyon Deneme Yarışları, yıldızlar, gençler ile büyük bayan ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Osmangazi Belediyespor’dan 40 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, Osmangazili atletler önemli başarılara imza attı.

Cirit atma branşında mücadele eden Osmangazili atlet Gönül Demir, Türkiye üçüncüsü olarak milli takımlar kampına katılmaya hak kazanırken, Osmangazili bir diğer atlet Leyla Yanardağ da 3 adım atlamada Türkiye üçüncülüğüne ulaştı. Ayrıca 400 metre koşusunda yarışan Berke Akçam ile 800 metre koşusunda yarışan Azat Karasu, TOHM barajını geçme başarısı gösterdi.