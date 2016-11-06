1921 yılında kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün de maaşını bağışladığı Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü için Bakırköy Belediyesi geçtiğimiz aylarda yıkım kararı almış ve halkın protestosuyla karşılaşmıştı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kulübe gönderdiği yazıyla buraya Belediye Ek Hizmet binası yapılacağını kulübe bildirmişti. Yaşanan olayların ardından belirsizliğini koruyan İstiklal Spor Kulübü geleceği, tarafların anlaşmasıyla tatlıya bağlandı.

Protokol üyeleri sabah saatlerinde kulübün şimdiki yerinde düzenlediği kahvaltı programında, sorunun çözüme ulaştığını açıkladı. Osmaniye İstiklal Spor Kulübü’nün, anlaşmaya göre şimdiki yerinin karşı sokağında bulunan çocuk parkının içerisine kısa sürede yapılacak kulüp binası ve etkinlik alanlarına taşınacağı öğrenildi. Kulüp binasının yerine ise yapılacak olan Belediye Ek Hizmet binasının temellerinin kısa sürede atılacağı bildirildi.

"Kulüp yöneticileriyle, sizlerle ve sporcularımızla konuşarak sorunlarımız aştık"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla spor kulüplerine yardım ettiklerini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Amatör spor kulüplerimize ulaşımdan, sahasına, malzemeden maddi olanaklarına kadar gücümüz yettiğince de yardımcı olmayı kendi adımıza bir görev sayıyoruz. Daha önce başkanımız da söyledi, kısa süreli iletişim sağlayamamaktan kaynaklanan küçük sorunlarımız oldu. Ama ben hayatımda hep şuna inanırım, dostlar konuşmayarak gün olur düşman, düşmanlar konuşarak gün olur dost olurlar. Belki dostlarımızla iletişimden kaynaklanan sorunlarımız oldu. Belki de birbirimizin sorunlarını dinlemekte ve anlamakta, bizden kaynaklanan nedenlerden küçük sorunlarımız oldu. Dediğim gibi konuşarak aşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu sorunu da sizlerle, sporcularımızla ve kulüp yöneticilerimizle konuşarak aştık" dedi

"Belediye ile aramızda sorun yoktu, iletişim noksanlığı vardı"

Kahvaltı programında konuşan Bakırköy Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Sultan Öztürk ise, "1921 yılında kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bir maaşını bağışlayarak, bir sporcuyu tedavi ettirdiği kulüp olduğumuzu belirtmek isterim. Bu olaylarda belediye ile aramızda en ufak bir sorun yoktu. Sadece iletişim noksanlığı vardı. Ben inanıyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübüne sayın belediye başkanımız, ilçe emniyet müdürümüz sahip çıkacaktır. Daha güzel günler gelecektir, bun kalpten inanıyorum" diye konuştu

Mehmet Başa



