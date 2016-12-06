Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında gerçekleştirilen faaliyetlerde asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 943 kişinin yakalandığı ve yakalanan şahıslardan 65’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ayrıca Kasım ayı içerisinde, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 12 bıçak, 51 kilo 317,22 gram eroin maddesi, 81 kilo 441,05 gram esrar maddesi, 3,50 gram) metamfetamin maddesi, 3 adet extacy hap, 99 bin paket kaçak sigara, 106 şişe kaçak içki, 24 bin 500 litre, 1 adet 100 lira sahte para ele geçirildiği kaydedildi.

Kasım Karadağ