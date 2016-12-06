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Osmaniye’de aranan 943 kişi yakalandı

Osmaniye’de haklarında yakalama kararı bulunan 943 kişi yakalandığı ve bunlardan 65’inin tutuklandığı belirtildi

Osmaniyede aranan 943 kişi yakalandı

06 Aralık 2016 13:13

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında gerçekleştirilen faaliyetlerde asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 943 kişinin yakalandığı ve yakalanan şahıslardan 65’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ayrıca Kasım ayı içerisinde, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 12 bıçak, 51 kilo 317,22 gram eroin maddesi, 81 kilo 441,05 gram esrar maddesi, 3,50 gram) metamfetamin maddesi, 3 adet extacy hap, 99 bin paket kaçak sigara, 106 şişe kaçak içki, 24 bin 500 litre, 1 adet 100 lira sahte para ele geçirildiği kaydedildi. 

Kasım Karadağ

Etiketler: osmaniye


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