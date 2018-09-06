Osmaniye’de bir köy boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen yangın söndürme ekipleri ve arazözler karadan, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ise havadan yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen orman yangını ise henüz kontrol altına alınamadı. Osmaniye Valisi Ömer Coşkun yangın ile ilgili olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

YANGININ İLERLEDİĞİ KÖY BOŞALTILDI

Öte yandan rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının ilerlediği Düziçi ilçesine bağlı Elek beldesinin Aydınlar Mahallesi’ndeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangın söndürme görevlileri hariç köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

İbrahim İmat - Selçuk Şavran /