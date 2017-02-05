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Osmaniye'de bir tırda 202 kilogram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda 202 kilogram esrar ele geçirildi.

Osmaniyede bir tırda 202 kilogram esrar ele geçirildi

05 Şubat 2017 10:49
Osmaniye'de bir tırda 202 kilogram esrar ele geçirildi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında bulunan polis uygulama noktasında şüphe üzerine 31 YJ 296 plakalı tırı durdurdu. Detaylı arama yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine götürülen tırda, narkotik köpeğinin de katıldığı aramada branda ile üzeri örtülü vaziyette poşetlere sarılmış 202 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’dan yüklenen esrarın batı illerine götürülmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, tır sürücüsü Latif A. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kasım Karadağ
 


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