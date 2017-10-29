Osmaniye'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, kutlama töreni Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Coşkun, Cumhuriyet'in, milletin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği çok büyük bir mücadele neticesinde, imkansız görüneni mümkün kılmış muazzam bir zaferin ardından gelen büyük bir başarı olduğunu keydetti. Coşkun, "Cumhuriyet'e uzanan yolun her safhasında, eşsiz kahramanlık destanları yazılmış; aziz milletimiz, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavara, ezelden beri hür yaşadığını ve ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir gururla haykırmıştır. 29 Ekim, bir ülkenin başarı hikayesinin adıdır" dedi.

Daha sonra ise Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sunarken kutlama programı tören geçişi ile sona erdi.