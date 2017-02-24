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Osmaniye'de evden 3 römork çöp çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evden atık ve yanık eşyalardan oluşan 3 römork çöp çıktı.

Osmaniyede evden 3 römork çöp çıktı

24 Şubat 2017 09:45

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü evde yaşlı bakım ekipleri, sağlık taraması çalışması için Yeni Mahalle’de yaşayan Rukiye A.’nın evine gitti. Evde atık ve yanmış eşya ile birlikte tavukları gören ekipler, durumu Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a ilettiler. Tarhan’ın talimatı üzerine belediye temizlik ve sağlık işleri müdürlüğü ekiplerince temizlenen evden çıkarılan 3 römork dolusu atık, ilçe çöplüğüne götürüldü.

Atık ve yanık eşya dolu evde zihinsel engelli kızıyla yaşayan aileye, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan sahip çıktı.

Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, sağlık işleri müdürlüğü evde yaşlı bakım ekibi tarafından sağlık taraması sırasında çöp evle karşılaştıklarını, ailenin durumuna çok üzüldüklerini söyledi. Tarhan, "Yıllardır çöpten topladıkları ve kullanmadıkları atık eşyaların arasında yaşayan yaşlı teyzemizle engelli kızının durumuna çok üzüldük. Ekiplerimiz tarafından gerekli temizlik çalışmalarını başlattık. Her türlü desteği vererek ailemize sahip çıkacağız" dedi.

Mehmet Demir

Etiketler: çöp, ev, osmaniye


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