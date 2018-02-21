Osmaniye'de gençlere spor malzemesi dağıtıldı

Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen spor malzemelerinin dağıtımı öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından Vali Ömer Faruk Coşkun’a proje hakkında bilgi verildi. Demir, “Amacımız; spor yapmak istemelerine rağmen maddi imkânsızlıklardan veya tesislere uzak mesafelerde ikamet etmelerinden dolayı tesislerimizden yeterince yararlanamayan gençlerimizin kültürel ve sportif faaliyetler yapmalarına olanak sağlamaktır. Proje kapsamında gençlerimize ve çocuklarımıza masa tenisi, atletizm, bisiklet, satranç, güreş, teakwondo, badminton ve basketbol branşlarında eğitimleri verilecektir” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, “Gençlerimizin spor yapmalarının, hem zihinleri hem de bedenleri için oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Güzel hazırlanmış bir proje. Katkısı ve emeği olanlara teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza da eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Etkinlikte gençlere ve çocuklara bisiklet, satranç seti, badminton raketi ve eşofman takımı dağıtıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir bisikletlere binerek kısa bir tur attılar.

Resul Özdil

