Diğer
Kategoriler

Osmaniye'de gençlere spor malzemesi dağıtıldı

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Osmaniye Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce yürütülen “Umudunu Sporla Taşımak” projesi kapsamında gençlere spor malzemeleri dağıtıldı.

Osmaniyede gençlere spor malzemesi dağıtıldı

21 Şubat 2018 10:46

Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen spor malzemelerinin dağıtımı öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından Vali Ömer Faruk Coşkun’a proje hakkında bilgi verildi. Demir, “Amacımız; spor yapmak istemelerine rağmen maddi imkânsızlıklardan veya tesislere uzak mesafelerde ikamet etmelerinden dolayı tesislerimizden yeterince yararlanamayan gençlerimizin kültürel ve sportif faaliyetler yapmalarına olanak sağlamaktır. Proje kapsamında gençlerimize ve çocuklarımıza masa tenisi, atletizm, bisiklet, satranç, güreş, teakwondo, badminton ve basketbol branşlarında eğitimleri verilecektir” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, “Gençlerimizin spor yapmalarının, hem zihinleri hem de bedenleri için oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Güzel hazırlanmış bir proje. Katkısı ve emeği olanlara teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza da eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Etkinlikte gençlere ve çocuklara bisiklet, satranç seti, badminton raketi ve eşofman takımı dağıtıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir bisikletlere binerek kısa bir tur attılar.

Resul Özdil
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç