Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan ve ayrıca adli makamlarca haklarında “yakalama emri” bulunan toplam 951 kişinin yakalandığı, yakalananlardan 173’ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Bir aylık süre zarfında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 14 bıçak, 29 kilo 16,97 gram esrar maddesi, 97,8 gram eroin maddesi, 100 kök hint keneviri, 1,71 gram metamfetamin maddesi, bir adet elektronik terazi, 1 kutu eldiven, 66 bin paket kaçak sigara, 1 adet sahte 100 Dolar, 1 adet sahte 100 lira ele geçirildiği belirtildi.

Kasım Karadağ