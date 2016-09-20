Diğer
Kategoriler

Osmaniye'de kuduz karantinası

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde görülen kuduz şüphesi üzerine bir mahallenin karantina altına alındığı bildirildi.

Osmaniyede kuduz karantinası

20 Eylül 2016 12:18

Düziçi ilçesinin Ellek beldesi Çevlik Mahallesi'nde görülen kuduz şüphesi üzerine, Adana Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilen köpek kafası numunesinin Kuduz hastalığı yönünde pozitif çıktığı kaydedildi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kuduz şüphesi üzerine yapılan araştırma sonucunda, kuduz olan köpeğin Ellek beldesi Çevlik Mahallesi'nden M.C., R.O., A.O. isimli şahısları ısırdığı ve aynı mahalleden Ö.A.Y. isimli kişiyi ise tırmaladığının tespit edildiği ve şahısların tedavilerine başlanıldığı belirtildi.

Köpek tarafından ısırılan bu şahısların yakınları ve köpeğin temas ettiği çok sayıda şahsın ise tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesine yönlendirildiği ve halihazırda 104 şahsın da bu vaka kapsamında tedavisine devam edildiği, kuduz vakasının bölgede herhangi olumsuz bir sonuca yol açmaması için ise beldeden gelenlerin aşılanmasına Düziçi Devlet Hastanesinde devam ettiği bildirildi.

Ayrıca kuduz şüphesine yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:
“Kuduz köpeğin ısırdığı 6 büyükbaş hayvan, veteriner hekimler kontrolünde, 3 metre derinliğinde çukura kireç dökülerek ve tüm tedbirler alınarak imha edildi. Kuduz köpek tarafından ısırılan ve kurbanda kesildiği tespit edilen bir küçükbaş hayvanın ise tüm etleri imha edilmiş, kurban etinin çekildiği kıyma makinesine el konulmuş, kıyma makinesini kullanan diğer vatandaşlar da hastaneye yönlendirildi. Köpeğin temas ettiği tüm bölgeler belirlendi ve dezenfekte edildi.”
“Kuduz Risk Bölgesi” yazılı tabelanın asıldığı beldede bulunan bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kuduz aşılanmasına başlanıldığı, bölgenin ise karantinaya alınarak hayvan giriş çıkışının yasaklandığı ve gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı. 

Kasım Karadağ
 

Etiketler: osmaniye


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!