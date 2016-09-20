Düziçi ilçesinin Ellek beldesi Çevlik Mahallesi'nde görülen kuduz şüphesi üzerine, Adana Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilen köpek kafası numunesinin Kuduz hastalığı yönünde pozitif çıktığı kaydedildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kuduz şüphesi üzerine yapılan araştırma sonucunda, kuduz olan köpeğin Ellek beldesi Çevlik Mahallesi'nden M.C., R.O., A.O. isimli şahısları ısırdığı ve aynı mahalleden Ö.A.Y. isimli kişiyi ise tırmaladığının tespit edildiği ve şahısların tedavilerine başlanıldığı belirtildi.

Köpek tarafından ısırılan bu şahısların yakınları ve köpeğin temas ettiği çok sayıda şahsın ise tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesine yönlendirildiği ve halihazırda 104 şahsın da bu vaka kapsamında tedavisine devam edildiği, kuduz vakasının bölgede herhangi olumsuz bir sonuca yol açmaması için ise beldeden gelenlerin aşılanmasına Düziçi Devlet Hastanesinde devam ettiği bildirildi.

Ayrıca kuduz şüphesine yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

“Kuduz köpeğin ısırdığı 6 büyükbaş hayvan, veteriner hekimler kontrolünde, 3 metre derinliğinde çukura kireç dökülerek ve tüm tedbirler alınarak imha edildi. Kuduz köpek tarafından ısırılan ve kurbanda kesildiği tespit edilen bir küçükbaş hayvanın ise tüm etleri imha edilmiş, kurban etinin çekildiği kıyma makinesine el konulmuş, kıyma makinesini kullanan diğer vatandaşlar da hastaneye yönlendirildi. Köpeğin temas ettiği tüm bölgeler belirlendi ve dezenfekte edildi.”

“Kuduz Risk Bölgesi” yazılı tabelanın asıldığı beldede bulunan bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kuduz aşılanmasına başlanıldığı, bölgenin ise karantinaya alınarak hayvan giriş çıkışının yasaklandığı ve gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.

Kasım Karadağ

