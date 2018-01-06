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Osmaniye’de kurtuluş coşkusu sürüyor

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayının ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Osmaniyede kurtuluş coşkusu sürüyor

06 Ocak 2018 23:28

Mahallesi Tren Garı önünde ellerinde fener ve Türk bayrakları ile toplanan protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Belediye Mehter Takımı eşliğinde, İstasyon Caddesi, Devlet Bahçeli Meydanı, Dr. Ahmet Alkan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Çarşı Polis Merkezi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürürken görsel şölen oluşturdular.

Belediye Başkanı Kadir Kara yürüyüşe katılan katılımcılara teşekkür ederek, "96 yıl önce bu toprakları vatan yapmak uğruna canını toprağa vermiş, hayatını, uzvunu kaybetmiş olan bütün büyüklerimizi, atalarımızı, dedelerimizi, nenelerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onlara layık bir nesil olmak için elimizden geldiğince, bugün ve bugünden sonrada, yaşadığımız ve etrafımızın kan gölü olduğu bu zor coğrafyada bir ve bütün olarak, hep birlikte bütün düşmanlara karşı koyarak, bu ülkenin bir tek taşını dahi hiç kimseye vermeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Başkan Kara, konuşmasının sonunda, bütün Osmaniyeli hemşerilerini Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenecek olan 7 Ocak Kurtuluş Bayramı etkinliklerine katılmaya davet ederken yürüyüşe MHP İl Başkanı Melih Loş, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin, Belediye Başkan Yarımcıları ve Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.
Program, havai fişek gösterisi ile sona erdi. 

Resul Özdil
 

 

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