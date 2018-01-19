Osmaniye’de PKK’ye ait 4 erzak ve mühimmat deposu ele geçirildi

Jandarma özel hareket ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet jelikan bidon içerisinde; 1,5 kg plastik patlayıcı, 19 litrelik damacana içerisine hazırlanmış TNT, ana imla hakkı ile oluşturulmuş, fünyesi üzerinde 1 adet eyp düzeneği, 3 adet basma EYP düzeneği, 5 adet EYP düzeneği, 8 adet elektrikli fünye, 1000 metre elektrik kablosu, 1 adet 50 kg mavi jelikan bidon, 3 adet 200 kg mavi jelikan bidon, 1 adet gündüz el dürbünü, bol miktarda kullanılmamış ilk yardım, 50 kg un, 30 kg toz şeker, 20 lt sıvı yağı, 5 lt pekmez, 5 kg helva, 10 kg bulgur, 5 kg beyaz peynir, 2 kg kaşar peyniri, 2 kg çay, 1 adet çokokrem, 10 adet yaş maya, 10 adet sabun (banyo), 1 adet el kremi, 1 adet kahverengi sivil mont 1 adet askeri parka, 1 adet el yapımı heybe, 1 adet yapıştırıcı ele geçirildi.

Jandarma özel hareket ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet av tüfeği, 3 adet devre kartı, 1 adet akımölçer, 20 metre elektrik kablosu, 10 metre antigron kablo, 10 adet büyük pil bloğu, 2 adet büyük boy pil, 2 kg inşaat çivisi, 10 lt mazot, 250 metre koli bandı, tuzaklama için kullanılabileceği değerlendirilen 3 adet çamaşır mandalı, 1 adet uydu alıcı cihazı, 1 adet kumanda, 1 adet DVD, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet askı kayışı, 2 adet kazak, 3 adet iç çamaşırı, 1 adet gömlek, 1 adet haki fanila, 1 adet hırka, 1 çift çorap, 3 adet el bombası taşıma kılıfı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet satranç takımı, 1 makara yorgan ipi, 1 adet ilaç, 1 adet krem, 1 adet çakmak gazı tüpü, 1 adet plastik kova, 4 adet çaydanlık, 1 adet bardak, 3 adet yemek kaşığı,1 adet bıçak, 1 adet simyacı kitabı, 1 adet testere, 1 adet çakmak gazı, 1 adet el feneri, 2 adet alüminyum tepsi, 1 adet orta boy kazan, 25 metre naylon, 3 adet 200 kg’lık jelikan bidon, 1 adet 40 lt bidon, 2 adet 2x2 m naylon, 1 adet 2x2 m mavi renkli naylon branda, 1 rulo siyah çöp poşeti, 13 adet su bardağı, 50 kg toz şeker, 10 kg pirinç, 40 kg bulgur, 51 kg zeytin, 1 paket sana yağ, 20 lt teneke içerisinde sıva yağ, 4 adet kuru maya, 1,5 lt pet şişe içerisinde sıvı yağ, 1 adet cam çay bardağı, 3 adet kupa bardak, 3 kg tütün, 10 kg çay, 20 kg barbunya, 4 kg dövme buğday, 5 kg salça, 10 kg tuz, 3 kg şeftali reçeli, 1 kg tel şehriye ve 1 paket 4’lü sabun ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Osmaniye Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz ve delil bulunduğu değerlendirilenler olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmek için muhafaza altına alındı.

Taşınmasında ve bulundurulmasında sakınca bulunan malzemeler ile diğer ele geçen malzemeler Savcılık talimatı ile yerinde imha edilerek gerekli adli tahkikata başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonları aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Resul Özdil

