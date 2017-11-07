Osmaniye'de silahlı saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Adana'nın Ceyhan ilçesinde ikamet eden İbrahim Yekbaş (49), aralarında husumet bulunan Ö.Y.'nin (22) silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yekbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca kovanı buldu. Bir otomobil ile kaçan şüpheli Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

