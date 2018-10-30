Osmaniye'de silahlı tartışma: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, gece 01.00 sularında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.A ve H.A evine geldikleri A.T. ile aralarındaki bir husumetten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T, evindeki tüfekle şahıslara ateş etti. Açılan ateş sonucu B.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

A.T'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

