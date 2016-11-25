Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aslan (46) yönetimindeki 31 HZ 337 plakalı kamyonet, E90 otoyolu Şekerdere köyü mevkisinde M.N.A.'nın (37) kullandığı 63 ZY 030 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonette sıkışan Yılmaz Aslan (17), Mehmet Aslan (18) ve Suriye uyruklu Mustafa Hallak (19) hayatını kaybetti. Sürücü Hüseyin Aslan olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cevdetiye beldesinde meydana gelen kazada ise Osmaniye’den Kadirli’ye gitmekte olan Emre Bozan (31) yönetimindeki 80 LK 008 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Yusuf Kaan Doğruören (74) idaresindeki 80 ED 628 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Yusuf Kaan Doğruören olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü ile yanında bulunan Aret Yeremyan (50) yaralandı.

Kasım Karadağ

OSMANİYE