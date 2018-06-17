Osmaniye'de yıldırım düştü: 22 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü, Kayapınarı Yaylası'nda Ahmet Alasırt’a ait koyun sürüsü yağmurdan korunmakiçin bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım düşmesi sonucu 32 koyundan 22'si telef oldu.

Koyunların sahibi Ahmet Alasırt, yağmur sonrası koyunlara bakmaya geldiğinde ağacın altında yatan koyunların cansız olduğunu gördüğünü belirterek, "Baktım ki yıldırım düşmüş. Allah’tan gelene boynumuz kıldan ince ama koyunların tamamını vadeli almıştım, borcunu henüz ödeyemedim. Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Eyüp Yüksel İbicioğlu

