Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli'de bulunan Kalecik Jandarma Karakolu yakınlarındaki yolun kenarına bidonlar içerisinde tuzaklanan patlayıcı maddeyi fark eden bir çoban, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Osmaniye Jandarma Komutanlığına bağlı uzman ekipler geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu 50 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan patlayıcı maddeyi kontrollü bir şekilde imha etti.

Jandarmanın bölgede başlattığı operasyonların sürdüğü belirtildi.

