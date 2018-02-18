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Osmaniye’de Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Osmaniye’de Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Sivil Toplum Platformu'nun organizasyonuyla 150 araçla Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ilçesine gitti.

Osmaniyede Zeytin Dalı Harekatına destek konvoyu

18 Şubat 2018 11:49

Güney Çevre Yolunda toplanan grup adına konuşan Şükrü Tozluklu, askerlere moral vermek için Hassa ilçesine gideceklerini kaydetti.
Mehmetçiğe Osmaniyelilerin selamlarını ileteceklerini ifade eden Tozluklu, “Bizler biliyor ve inanıyoruz ki milletimiz dün olduğu gibi bugün de galip çıkacaktır. Kahramanlarımız Afrin’de 7 düvele karşı mücadele veriyor. Allah’ın yardımı milletimizin desteği ile Mehmetçiğimizin de kahramanlığıyla inşallah Afrin’de yeni bir desten yazılmaktadır. Milletimizin hemen sınırında oluşan tehdide asla boyun eğmeyecektir. Mehmetçiğimiz de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden bölücü örgütlerin oradaki sızmasına, koridor oluşturmasına asla fırsat vermeyecek. Bizlerde dualarımızla, kalbimizle devletimizin, ordumuzun yanındayız” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından yaklaşık 150 araçlık konvoy Hatay’ın Hassa ilçesine hareket etti.

Resul Özdil
 

 

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