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Osmaniye'deki cinayete 2 tutuklama

Osmaniye'de 64 yaşındaki Mustafa Oran'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisinin tutuklandığı açıklandı.

Osmaniyedeki cinayete 2 tutuklama

08 Ocak 2018 17:56

29 Aralık 2017 Cuma gecesi 7 Ocak Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen Mustafa Oran'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında olayın hırsızlık amacıyla işlenen bir olay olmadığı ortaya çıktı.

Maktulün şüpheli şahıslarla aralarında telefon görüşmeleri yaptığı ve şahıslarla zaman zaman görüştüğü, olay günü M.O. isimli şahsın kendi isteğiyle şüpheli şahısları eve aldığı ve aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Polis ekiplerince yakalanan İ.E. ve Ö.O'nün ardından firari zanlı N.S.G. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.E ve Ö.O, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, N.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resul Özdil
 

Etiketler: osmaniye, tutuklama

 

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