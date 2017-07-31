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Osmaniye’den İlk Hac Kafilesi yola çıktı

Hac ibadetinin yerine getirecek Osmaniye’den 36 kişi, İmamı Azam Camisinde düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Osmaniyeden İlk Hac Kafilesi yola çıktı

31 Temmuz 2017 07:36

İmamı Azam Camisi'nde düzenlenen Düziçi, Kadirli, Toprakkale, Hasanbeyli, Bahçe, Sumbas ilçelerinden gelen hacı adayları ile yakınları katıldı.

İlahilerin okunduğu uğurlama töreninde kafilede yer alan hacı adayı Döne Güzel, 8 yıldır hac ibadetini yerine getirmeyi beklediğini belirterek, " çok sevinçliyim Allah bugünleri bizlere nasip oldu. Allah herkes nasip bana nasip ettiği gibi. İnşallah hac görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Müslüman alemi için vatanımız için milletimiz için bol bol dua edeceğiz" dedi.

Babasını hacca yollayan Mustafa Türk 10 yıldır bu günü beklediğini belirterek, "Babamı hacca yolladık. Allah’a şükürler olsun ki 10 yıl sonra bu günü görmek nasip oldu. İnşallah hayırlısıyla hac ibadetini yerine getirip dönecek" diye konuştu.

Hacı adayları İmamı Azam Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından yakınları ile vedalaşarak kutsal topraklara gitmek için otobüslerle Adana Havaalanına hareket etti. 

Resul Özdil 


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