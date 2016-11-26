Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve geçimlerini sağlayamayan Suriyeli ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını gideren Adem Barlas, Osmaniye’de ihtiyaç sahibi çok sayıda aile olduğunu söyledi.

Yaptığı yardımların bir kısmını kendi cebinden karşıladığını belirten Barlas, “Biz burada dostlarımızla beraber elimizden geldiğince muhacir kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşam için gerekli olan tüm malzemelere ihtiyacımız var. Önümüz kış battaniye, erzak, yatak, yastık bunların hepsine ihtiyacımız var. Sizlerde Allah rızası için çevrenizdeki muhacir kardeşlerinize destekçi olunuz. Bize ulaştırın biz götürelim gerekirse sizler götürün. Lütfen duyarsız kalmayalım” dedi.

Yardımları daha çok iç savaştan dolayı yetim kalan ailelere yaptıkların ifade eden Barlas, “Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gerek kendi cebimizden olsun gerekse çevredeki dostlar sayesinde yardımlarımızı yapıyoruz. Yani sizlerden gelenleri muhacir kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Savaşta yaralanan ve geçimini komşularının desteğiyle sağlayan Muhammed Cansız ve ailesini ziyaret ederek yardımlarda bulunan Barlas, vatandaşların bu konuda desteğini istedi.

Kendilerine sahip çıkan Türkiye’ye ve Osmaniye’lilere teşekkür ettiğini ifade eden Muhammed Cansız, savaşta ağır yaralandığını bu yüzden de çalışamadığını belirterek yardım yapan herkesten Allah razı olsun dedi.

Kasım Karadağ