Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Osmaniyeli imam, Suriyeli muhacirler ve çocuklarına sahip çıkıyor

Osmaniyeli imam, Suriyeli muhacirler ve çocuklarına sahip çıkıyor

Osmaniye’de din görevlisi Adem Barlas, kendi imkanlarıyla oluşturduğu yardımları Suriyeli muhacirlere ulaştırarak onlara sahip çıkıyor.

Osmaniyeli imam, Suriyeli muhacirler ve çocuklarına sahip çıkıyor

26 Kasım 2016 11:10
Osmaniyeli imam, Suriyeli muhacirler ve çocuklarına sahip çıkıyor - Tıkla İzle

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve geçimlerini sağlayamayan Suriyeli ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını gideren Adem Barlas, Osmaniye’de ihtiyaç sahibi çok sayıda aile olduğunu söyledi.
Yaptığı yardımların bir kısmını kendi cebinden karşıladığını belirten Barlas, “Biz burada dostlarımızla beraber elimizden geldiğince muhacir kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşam için gerekli olan tüm malzemelere ihtiyacımız var. Önümüz kış battaniye, erzak, yatak, yastık bunların hepsine ihtiyacımız var. Sizlerde Allah rızası için çevrenizdeki muhacir kardeşlerinize destekçi olunuz. Bize ulaştırın biz götürelim gerekirse sizler götürün. Lütfen duyarsız kalmayalım” dedi.

Yardımları daha çok iç savaştan dolayı yetim kalan ailelere yaptıkların ifade eden Barlas, “Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gerek kendi cebimizden olsun gerekse çevredeki dostlar sayesinde yardımlarımızı yapıyoruz. Yani sizlerden gelenleri muhacir kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Savaşta yaralanan ve geçimini komşularının desteğiyle sağlayan Muhammed Cansız ve ailesini ziyaret ederek yardımlarda bulunan Barlas, vatandaşların bu konuda desteğini istedi.

Kendilerine sahip çıkan Türkiye’ye ve Osmaniye’lilere teşekkür ettiğini ifade eden Muhammed Cansız, savaşta ağır yaralandığını bu yüzden de çalışamadığını belirterek yardım yapan herkesten Allah razı olsun dedi. 

Kasım Karadağ 

Etiketler: Adem Barlas, Muhammed Cansız, osmaniyeli imam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç