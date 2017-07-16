Osmaniyeli meydanları boş bırakmadı

Musa Şahin Bulvarı Eski Valilik önünde toplanan ve Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ile diğer protokol üyelerinin de eşlik ettiği kalabalık, Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ya Allah bismillah Allahu ekber' şeklinde slogan attılar.



Anma programına, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin babası Hamza, annesi Nuriye ve eşi Halime Karacatilki de katıldı. Karacatilki çiftine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.



İstiklal Marşı ve İmam Hatip Mahmut Durmuş'un okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda meydanı dolduran binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte Mehter Takımı'na eşlik etti.



Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına hazırlanan belgesel, kurulan dev ekrandan izlendi. İrmik helvası ve su ikram edilen vatandaşlar, sabaha kadar Demokrasi Nöbeti tuttular.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen Türk Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen ülke tarihimizin en alçak, darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha nefretle kınıyorum. 15 Temmuz'da tarihe kanları ve canlarıyla destan yazan Rahime Hatunların, Palalı Süleymanların cesaretinin bir benzeri bir cesaret örneği sergileyerek bu topraklarda ne hainlere ne de zalimlere yer yok deyip vatan uğruna bayrak uğruna seve seve şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Gecesinde Osmaniye’de hain darbe girişimini duyar duymaz abdestini alıp çocuğuyla helallaşen babaya, annesi babası ile helalleşen genç kardeşlerime, vatan elden gittikten sonra bu çocuklara kalsam ne gam deyip kocasıyla beraber meydanlara çıkan hanımefendi kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Darbecilerin doğruldukları silahların karşısında dim dik durarak onlara bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösteren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip devletin ve milletin yanında olanlara şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu inanç ve kararlıkta olduğunuz sürece Allahın izniyle bu ezanlar susmayacak şerefimiz olan ayyıldızlı bayrak göklerden inmeyecektir. Bu vesile ile halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi hiçbir darbe girişimi kabul etmeyeceğimizi ifade ediyor. Vatanı bayrağı mukkaddesadı uğrana şehit düşen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit aileleri ve gazilerimizin daime yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum” dedi.