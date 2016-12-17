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Osmaniyeli şehidin, 3 gün önceki paylaşımı yürekleri burktu

Kayseri'deki hain saldırı şehit olan Osmaniyeli Piyade Onbaşı Mustafa Cihan, 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşımda buşunmuş.

Osmaniyeli şehidin, 3 gün önceki paylaşımı yürekleri burktu

17 Aralık 2016 23:09

Kayseri de ki hain saldırı şehit olan Osmaniyeli Piyade Onbaşı Mustafa Cihan'ın terhisine 1 ay kala baba ocağına ateş düştü.

Şehit Onbaşı Mustafa Cihan, 14 Aralık günü facebook hesabından şu dizeleri paylaşmış:

"Eğer zamansız ölürsem senden önce benden herkese böyle bahset Hayatta tutunacağı bir dalı bir nefesi vardı o da bendim dersin. Bende onu anlamadım.Bıraktım gittim dersin.Acıma hasretime özlemime yokluğuma dayanamadı,bir mum gibi eriye eriye bitti dersin. Bilemedim beni bu kadar ölümüne taparcasına sevdiğini dersin.Bana olan sevgisini onun ölüm haberini aldığımda anladım dersin. Gittim mezarına seslendim ama bana ses vermedi veremezdi çünkü ben onun nefesiydim. Ben gittiğim gün onun da nefesi bitti dersin". 

Erol Karaoğlan

Etiketler: facebook hesabı, Şehit Onbaşı Mustafa Cihan


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