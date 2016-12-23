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Osmaniyeli şehidin evinde yas hakim

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın Osmaniye'deki evinde yas var.

Osmaniyeli şehidin evinde yas hakim

23 Aralık 2016 19:43

Osmaniye Garnizon Komutanlığında görevli iken geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Karaca’nın, şehit olduğu haberi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi.

Acı haberi alan şehidin eşi ve annesi fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sevim Karaca, "Oğlum nereye gittin oğlum, biz sensiz ne yaparız oğlum. Oğlum gitti, bir daha dönmeyecek oğlum" diyerek ağıt yaktı.
Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Karaca’nın evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurulurken şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar esnasında El Bab bölgesinde, 14 asker şehit olmuştu.
Şehidin cenaze töreninin Kırşehir’in Mucur ilçesinde düzenleneceği öğrenildi. 

Kasım Karadağ

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Osmaniyeli şehit evi, Uzman Çavuş Karaca


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