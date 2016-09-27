Mardin’de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana’ya oradan da Osmaniye’ye getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız’ın (28) naaşı, helallik alınmak üzere Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakıları Osmaniye Valisi Kerem Al, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Mehmet Kamil Kadıoğlu, Osmaniye Milletvekilleri AK Partili Mücahit Durmuşoğlu, MHP'li Ruhi Ersoy, polis ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin ağabeyi İsmail Yıldız bir süre tabuta sarılarak ağladı. Yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Fahri Yıldız ise metanetini korumaya çalıştı. Şehidin annesi Kafiye Yıldız oğlunun tabutunu bir süre taşıdıktan sonra baygınlık geçirdi. Cenaze alanında hazır bulunan sağlık ekipleri acılı anneye müdahalede bulundu.

İl Müftüsü Ramazan Çortul’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Toprakkale ilçesinde bulunan Karataş Mezarlığı’nda toprağa verildi.