Toprakkale ilçesine bağlı Sazlık Mahallesi'nde oturan biri kız 2 çocuk babası Hüseyin Cengiz'in cenazesi, Osmaniye'deki Asri Mezarlık'taki camiye getirildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Kore gazisi baba Mehmet Cengiz (87), cenaze namazını sandalyede oturarak kılabildi.

Şehidin çocukları Aytekin (21) ve Merve Necmiye Cengiz (24), özel harekat kıyafetiyle cenaze törenine katıldı. Şehidin kızı Merve Necmiye Cengiz, "Ağlamayacağım baba, hep dimdik ayaktayım hep yanındayım" dedi. Şehidin kız kardeşi da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının tekbirleri eşliğinde toprağa verildi.

Kasım Karadağ