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Osmaniyespor FK - Düzcespor: 1-0

Spor Toto 3. Ligin yeni ekiplerinden Osmaniyespor FK, hazırlık maçında Düzcespor’u 1-0 yendi

Osmaniyespor FK - Düzcespor: 1-0

22 Temmuz 2017 12:27

Spor Toto 3. Ligin yeni ekiplerinden Osmaniyespor FK, hazırlık maçında Düzcespor’u 1-0 yendi.

İkinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Sarı Yeşilli takım, oynadığı üçüncü hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Düzcespor'u 82. dakikada Sergen’in attığı golle mağlup eden Osmaniyespor FK yeni sezon için umut verdi.
Osmaniyespor FK ile Düzcespor arasında oynanan hazırlık maçını Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da takip etti.
Osmaniyeli ünlü Teknik Direktör Samet Aybaba, maç sonrası Osmaniyespor FK’lı oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi. Oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Aybaba, 2017-2018 futbol sezonunda Osmaniyespor FK’ya başarılar diledi. 


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