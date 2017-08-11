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Osmaniyespor şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Osmaniyespor, 2017-2018 futbol sezonu hazırlıklarını Kızılcahamam kampı ile sürdürüyor.

Osmaniyespor şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

11 Ağustos 2017 12:00

Kampı değerlendiren Osmaniyespor Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlandıklarını söyledi.

Takımda morallerin yüksek olduğunu aktaran Güntürkün, tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu olan takımın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu belirtti.

Osmaniyespor'un yeni bir yapılanma için olduğunu ifade eden Kazım Güntürkün, “Mustafa Baştuğ başkanlığındaki yeni yönetim kurulumuzun temel hedefi şampiyon olmak. Takımımızı deneyimli hocamız Durmuş

Ali Çolak’a emanet ettik. Karakter sahibi iyi oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk. Muhteşem taraftarımızın da desteğiyle şampiyonluk hedefimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Her mevkiye 3-4 alternatifli transfer yaptıklarını söyleyen Güntürkün, “Bölgesel Amatör Ligi şampiyon tamamlayan takımdan 5 oyuncumuzla yeniden anlaştık. Dış transferde de 20 oyuncuyu renklerimize başladık. Takımımızın ikinci etap kamp çalışmaları Kızılcahamam’da devam ediyor. 2. Lig ve 3. Ligin güçlü takımları ile hazırlık maçları yapıyoruz. 7 Ocak Stadı'nda sezon açılışı planlıyoruz” diye konuştu.

Resul Özdil


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