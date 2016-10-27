Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Osmaniye merkeze bağlı Rahime Hatun Mahallesi'nde oturan annesi Keziban ve babası İrfan Yılmaz'a verildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba İrfan Yılmaz fenalık geçirdi. Yılmaz sağlık görevlileri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit haberini alan anne Keziban Yılmaz ve şehidin yakınları, sağlık görevlileri ve komşuları tarafından sakinleştirildi.

Evli ve üç aylık bir kız çocuğu babası olan Yılmaz'ın 6 kardeş oldukları öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

