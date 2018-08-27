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Osmanlı, Balıkesir'i 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Balıkesirspor Baltok, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele Başkent ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Osmanlı, Balıkesiri 3 golle geçti

27 Ağustos 2018 00:20

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Balıkesirspor Baltok, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele Başkent ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar: 

20. dakikada ceza sahasına gelen ortada Mertan’ın kafasından seken topa Beykan kafayı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
21. dakikada kaleci Abdülaziz’in önde olduğunu gören Furkan’ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
32. dakikada Oğuz Yılmaz ceza sahası içinde Regattin’i düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
47. dakikada Osmanlıspor bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin, bir kez daha fileleri havalandırdı. 0-2
51. dakikada Beykan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın şutu dışarı çıktı.
66. dakikada Regattin'in pasında penaltı noktasındaki Furkan'ın şutu filelerle buluştu. 0-3
90. dakikada Regattin'in aşırtma vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alper Çetin xx, İlker Takbak xx, Hakan Karabalcık xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Uğur xx (Okan dk. 52 x), Oğuz xx, Cüneyt xx, Bülent xx, Cumali xx, Furkan xx (Beleck dk. 78 ?), Nizamettin xx, Otto xx (Foxi dk. 64 x), Sedat xx, Abdülkadir xx
Yedekler: Kaan, Doğa, Muhammet, Mehmet
Teknik Direktör: Giray Bulak
Osmanlıspor: Abdülaziz xx, Ndiaye xx, Anıl xx, Caner xx, Muhammed Bayır xx, Lembi xx (Oğuzhan dk. 82 ?), Tugay xx, Furkan xx (Hasan dk. 78 x), Beykan xx (Sinan dk. 72 x), Regattin xx, Mertan Caner xx
Yedekler: Eyüp, Ali Ülgen, Salih, Furkan Yaman
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Regattin (dk. 32 ve 47), Furkan (dk. 66) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Bülent (Balıkesirspor Baltok), Lembi, Furkan, Beykan, Tugay (Osmanlıspor)

Aykut Yeniçağ - Tolga Tahçı
 

 

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