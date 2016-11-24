UEFA Avrupa Ligi (Maç sonucu) Steaua Bükreş: 2 - Osmanlıspor: 1

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Musa’nın şutunda kaleci Nita topun sahibi oldu.

15. dakikada ceza sahası içinde Momcilovic’in şutunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

27. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rusescu’nun şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

30. dakikada Vrsajevic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ndiaye’nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Delarge’in ceza sahası çizgisi üzerinde pasına Regattin’in yerden vuruşunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası sol çaprazından Maher’in şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

58. dakikada Musa’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Nita topu kontrol etti.

60. dakikada altıpas noktası üzerine gelen topla buluşan Amorim’in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada sağ kanattan Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas’tan dönen topu önünde bulan Momcilovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada sağ kanattan Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tamas’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Stat: Arena Nationala

Hakemler: Paolo Mazzoleni xx, Alessandro Giallatini xx, Filippo Meli xx

Steaua Bükreş: Florin Nita xx, Alin Tosca xx, Gabriel Tamas xxx, Marko Momcilovic xx, Wilfred Moke xx, Gabriel Enache xx (Golubovic dk. 46 x), Sulley Muniru xx (Achim dk. 64 xx), William De Amorim xx, Mihai Pintilii xx (Bourceanu dk. 46 xx), Fernando Boldrin xxx, Adrian Popa xx

Yedekler: Stancioiu, Aganovic, Gabriel Simion, Jakolis

Teknik Direktör: Laurentiu Reghecampf

Osmanlıspor: Karcemarskas x, Vrsajevic x (Muhammed Bayır dk. 75 x), Tiago Pinto xx, Numan Çürüksu xx, Vaclav Prochazka xx, Adrien Regattin xx, Musa Çağıran xx, Adam Maher xx (Lawal dk. 61 x), Ndiaye xxx, Delarge xx (Erdal Kılıçarslan dk. 69 x), Rusescu xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Aykut Demir, Mehmet Güven, Webo

Teknik Direktör: Osman Reşit Akçay

Goller: Ndiaye (dk. 30) (Osmanlıspor), Momcilovic (dk. 68), Tamas (dk. 68) (Steaua Bükreş)

Sarı kartlar: Maher, Delarge, Musa Çağıran, Pinto (Osmanlıspor), Sulley Muniru, Popa, Nita (Steaua Bükreş)