'Osmanlı dizileri, o dönemin modası aksesuarlara ilgiyi artırdı'

Son dönemde artan Osmanlı tarihini konu diziler o dönemki tarza ilgiyi artırdı. Online olarak Osmanlı kültürünü yansıtan ürünleri tüketicilerle ulaştırma amacıyla faaliyetlerini sürdüren ottogah.com’un CEO’su Eray Güngör “Osmanlı kültürünü yansıtan ürünler rağbet görüyor. Bunda baş etken ise son dönemlerde artan Osmanlı dizileri. İnsanlar o dizilerde gördüğü gibi tesbih ve bileklik satın almak istiyor ” dedi.

Eray Güngör yaptığı açıklamada tüketicilerin, Osmanlı döneminden günümüze gelen kültürün baz alınarak üretildiğini söylediği esanslara da ilgi gösterdiğini belirterek, “Erkekler için Şehzade kokusu konseptli esanslar, bayanlar içinse gül ve manolya gibi çiçeklerin kokularını içeren, zarafet dolu esanslar sunduğumuz şık ürünler arasında yerini alıyor” dedi.

“Doğal taşlarla özel üretilen tesbihlere yoğun talep var”

Ottogah CEO’su Eray Güngör doğal taşlardan özel üretilen tesbihlere de ilginin bir hayli fazla olduğunu kaydederek, “Erkeklerin olmazsa olmaz aksesuarı tesbihlerdir. Tuğra püsküllü tesbihler ile Osmanlı kültürünü her an yaşatabilir, bereketi temsil eden doğal taşlar ile ayrıcalığınızı her ortamda ifade edebilirsiniz. Ay yıldızlı kehribar tesbihler, gümüş tasarımlı tesbihler, turkuaz ve diğer tonlarda onlarca ürünü tüketicilerle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Son dönemin en moda aksesuarları arasında bilekliklerin de bulunduğunu söyleyen Güngör “Doğal taşlardan ve kaliteli deriden üretilmiş bileklikler de vazgeçilemeyen aksesuarlardan. Osmanlı ya da Kayı Boyu armalı deri bileklikler, dileyenler için Vav şeritli ya da üç hilalli, ay yıldızlı kaliteli deri bileklikler yine ilgi gören ürünler arasında” ifadelerini kullandı.