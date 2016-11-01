Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, “Osmanlı Döneminde Kıbrıs” adıyla çıkan eser, fakülte dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez’in başkanlığını yaptığı ve onun yanı sıra YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığını da yürütmüş Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Arş. Gör. Halil Ortakçı’dan oluşan ekibin editörlüğünde, Bağcılar Belediyesi tarafından yayınlandı.

Kıbrıs tarihine dair yazıların yer aldığı eser, Osmanlı Dönemi Kıbrıs’ında idari yapı, eğitim hayatı, ilim kültür yaşamı, Osmanlı vakıfları ve Adanın siyasi tarihi hakkında ciddi bilgiler bulunmaktadır. Esere başta YDÜ Kütüphanesi olmak üzere KKTC ve Türkiye’nin büyük kütüphanelerinden ulaşılabilmektedir.

