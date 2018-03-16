Osmanlı dönemine ait el yazması eser ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Ö.Y.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait el yazması Kur'an-ı Kerim ve tıp ilmiyle ilgili toplam 824 sayfa 7 adet el yazması kitap, yine Osmanlı dönemine ait 8 adet noter evrakı, 6 adet kadılık zaptı, 5 adet zabıt tutanağı, 5 adet tapu, 3 adet senet, 1 adet sicil kağıdı, 1 adet el yazması dua olmak üzere 29 adet parça halinde el yazması eser ve 1 adet müzik enstrümanı olan antika keman ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen eserler ve belgeler incelenmek üzere Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesine teslim edildi.

Uğur Yiğit