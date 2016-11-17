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Osmanlı düşünürü Taşköprülüzade'nin eserleri okuyucuyla buluşuyor

Osmanlı düşünce geleneği, 16'ncı yüzyılda yaşamış bilgin Taşköprülüzade külliyatının ilk defa yayımıyla ve hakkında sempozyum düzenleniyor.

Osmanlı düşünürü Taşköprülüzadenin eserleri okuyucuyla buluşuyor

17 Kasım 2016 12:11

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin desteğiyle, üç yıl boyunca otuzun üzerinde ilim adamının çalışmalarıyla gerçekleştirilen Taşköprülüzade Projesi uluslararası bir sempozyumla tanıtılacak. Ayrıca sempozyum esnasında, çoğu ilk defa gün yüzüne çıkartılarak 21 ciltlik Taşköprülüzade külliyatının ilk eserleri de okuyucularla buluşacağı kaydedildi.

18-20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Taşköprülüzade Sempozyumu kapsamında, 16'ncı yüzyılda yaşamış ve Osmanlı düşünce geleneğinin en önemli birkaç isminden biri olan Ebu'l-Hayr Isamuddin Ahmed Taşköprülüzade ve eserleri ulusal ve uluslararası bilim camiasına tanıtılıp, İslam felsefe-bilim geleneğine katkıları tartışılacak.

Taşköprülüzade'nin siyaset, kelam, felsefe, matematik, astronomi, fıkıh, dil, tasavvuf, tefsir, ilimler tasnifi, tarih vb. konulardaki yüzü aşkın eserinin gün yüzüne çıkartılarak, Türkçe'ye tercüme edildiği proje kapsamında gerçekleşecek olan sempozyumla Taşköprülüzade'nin yayıma hazırlanan eserler üzerinden 16'ncı yüzyıl Osmanlı düşünce hayatına ışık tutulacağı bildirildi. Konu ile bilgi almak isteyenler; sempozyum kitapçığı için 'http://taskopruluzade.org/pdf/taskopruzade_program.pdf'; sempozyum özet kitapçığı için 'http://taskopruluzade.org/pdf/taskopruzade_ozet_kitapcik.pdf' adresinden bilgi alınabilir. 

Etiketler: Osmanlı düşünürü Taşköprülüzade


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