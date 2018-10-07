Osmanlı evinde Adana Demir'i devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Osmanlıspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay
Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Eric Mbu, Burhan Eşer (Beykan dk. 73 Şimşek), Hasan Kılıç (Sinan Kurt dk. 77), Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lembi (Ndiaye dk. 86 ?), Anıl Karaer, Magaye Gueye
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Furkan Özçal, Oğuzhan Erdoğan, Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Adana Demirspor: Çağlar Akbaba, Galip Güzel, Traore (Batuhan Karadeniz dk. 85 ?), Berk Yıldız (Orkan Çınar dk. 68), Pote, Herve Kage, Mitroviç, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk (Kosecki dk. 58)
Yedekler: Sabri Fener, Tayyib Talha Sanuç, Emre Nefiz, Murat Akın
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Tugay Kacar (dk. 54) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk, Galip Güzel, Orkan Çınar, Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor)
Seyid Fatih Poyraz