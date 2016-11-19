Diğer
Kategoriler

Osmanlı işi ilk yarıda bitirdi

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Mücadele Osmanlıspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Osmanlı işi ilk yarıda bitirdi

19 Kasım 2016 21:24

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Muhammed Bayır’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Ndiye, bekletmeden pasını penaltı noktası yakınlarındaki Webo’ya gönderdi. Webo, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada kontra atakta Muhammed’in pasına hareketlenen Ndiaye, kaleci Zdenek’ten sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada Mehmet Güven’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zdenek’te kaldı.

34. dakikada Regattin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Numan Çürüksu, pasını Musa Çağıran’a aktardı. Musa’nın kalecinin sağına doğru yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

45. dakikada Musa’nın ceza sahası ön çizgisi yakınlarından yaptığı sert vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

62. dakikada Wilde Donald’ın sağ kanattan yaptığı isabetli ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Daniel Candeias’in meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Karcemarskas sağına uzanarak köşeye giden topu kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Musa Çağıran’ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından auta çıktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Halil Umut Meler x, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed Bayır xxx, Numan Çürüksu xx, Prochazka xx, Pinto xx, Delarge xx (Adam Maher dk. 83 ?), Mehmet Güven xx, Musa Çağıran xxx, Regattin xxx (Erdal dk. 64 x), Ndiaye xx, Webo xxx (Rusescu dk. 73 x)

Yedekler: Hakan, Aykut, Szukala, Vrsajevic

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Aytemiz Alanyaspor: Zdenek Zlamal xx, Lamine Gassama xx, Nuru Suley xx, Abdoullaye Ba xx, Fabrice Nsakala xx, Daniel Candeias xx (Efecan dk. 75 x), Isaac xx (İsmail dk. 84 ?), Emre Akbaba xx, Wilde-Donald Guerrier xx, Vagner Love xx, Ayite xx (Taha dk. 67 x)

Yedekler: Haydar, Berkan, Birol, Sefa

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Webo (dk. 9), Musa Çağıran (dk. 34) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Regattin, Ndiaye, Numan (Osmnalıspor), Ayite, Fabrice Nsakala, Abdoullaye Ba (Aytemiz Alanayaspor)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!