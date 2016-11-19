MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Muhammed Bayır’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Ndiye, bekletmeden pasını penaltı noktası yakınlarındaki Webo’ya gönderdi. Webo, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada kontra atakta Muhammed’in pasına hareketlenen Ndiaye, kaleci Zdenek’ten sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada Mehmet Güven’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zdenek’te kaldı.
34. dakikada Regattin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Numan Çürüksu, pasını Musa Çağıran’a aktardı. Musa’nın kalecinin sağına doğru yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45. dakikada Musa’nın ceza sahası ön çizgisi yakınlarından yaptığı sert vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.
62. dakikada Wilde Donald’ın sağ kanattan yaptığı isabetli ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Daniel Candeias’in meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Karcemarskas sağına uzanarak köşeye giden topu kontrol etmeyi başardı.
74. dakikada Musa Çağıran’ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından auta çıktı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halil Umut Meler x, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed Bayır xxx, Numan Çürüksu xx, Prochazka xx, Pinto xx, Delarge xx (Adam Maher dk. 83 ?), Mehmet Güven xx, Musa Çağıran xxx, Regattin xxx (Erdal dk. 64 x), Ndiaye xx, Webo xxx (Rusescu dk. 73 x)
Yedekler: Hakan, Aykut, Szukala, Vrsajevic
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Aytemiz Alanyaspor: Zdenek Zlamal xx, Lamine Gassama xx, Nuru Suley xx, Abdoullaye Ba xx, Fabrice Nsakala xx, Daniel Candeias xx (Efecan dk. 75 x), Isaac xx (İsmail dk. 84 ?), Emre Akbaba xx, Wilde-Donald Guerrier xx, Vagner Love xx, Ayite xx (Taha dk. 67 x)
Yedekler: Haydar, Berkan, Birol, Sefa
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Goller: Webo (dk. 9), Musa Çağıran (dk. 34) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Regattin, Ndiaye, Numan (Osmnalıspor), Ayite, Fabrice Nsakala, Abdoullaye Ba (Aytemiz Alanayaspor)