Osmanlı kıyafetiyle demokrasi nöbetine geldi

Osmanlı dönemine ait cübbe ve şapkasıyla demokrasi nöbetine gelen Reşat Polat isimli vatandaşa, Vilayet Meydanı'nda bulunan insanlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Geçen yıl tutulan demokrasi nöbetlerine de katıldığını belirten Polat, "Biz Osmanlı çocuğu olduğumuzdan dolayı kıyafetimiz de Osmanlı'dır. Biz Osmanlı'nın burada, halka uyandığını bildirmek istiyoruz. Osmanlı şu an uyandı. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı, Başbakanımızla birlikte ölümüne buradayız. Bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim. Ben, oğlum, yeğenlerim ve akrabalarımla birlikte buradayız" dedi.