Diğer
Kategoriler

Osmanlı kıyafetiyle demokrasi nöbetine geldi

Eskişehir'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde tutulan nöbete giydiği Osmanlı kıyafetiyle katılan vatandaş ilgi odağı oldu.

Osmanlı kıyafetiyle demokrasi nöbetine geldi

16 Temmuz 2017 11:59

Osmanlı dönemine ait cübbe ve şapkasıyla demokrasi nöbetine gelen Reşat Polat isimli vatandaşa, Vilayet Meydanı'nda bulunan insanlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Geçen yıl tutulan demokrasi nöbetlerine de katıldığını belirten Polat, "Biz Osmanlı çocuğu olduğumuzdan dolayı kıyafetimiz de Osmanlı'dır. Biz Osmanlı'nın burada, halka uyandığını bildirmek istiyoruz. Osmanlı şu an uyandı. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı, Başbakanımızla birlikte ölümüne buradayız. Bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim. Ben, oğlum, yeğenlerim ve akrabalarımla birlikte buradayız" dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!