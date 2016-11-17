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Osmanlı Ocakları Devlet Bahçeli’ye açtığı davasından vazgeçti

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi Basın Birimi Başkanı Harun Yazıcı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Osmanlı Ocakları'nın Devlet Bahçeli aleyhine geçen yıl açmış olduğu hakaret davasından vazgeçildi.

Osmanlı Ocakları Devlet Bahçeliye açtığı davasından vazgeçti

17 Kasım 2016 11:39

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi Basın Birimi Başkanı Harun Yazıcı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de yaşanan son dönemdeki olaylar ve gelişen şartlar nedeniyle Devlet Bahçeli aleyhine açtıkları davadan vazgeçtiklerini belirterek, MHP Liderini, Osmanlı Ocakları yöneticilerinin makamında ziyaret ettiklerini ve o ziyaret sırasında helalleşerek barıştıklarını ifade etti. Yazıcı, ‘’Her partiye eşit mesafede duran bir STK olan Osmanlı Ocakları’nın darbe girişimi sırasında ve sonrasında Sn. Devlet Bahçe’linin ortaya koyduğu duruştan dolayı kendisini takdir ettiklerini belirterek, ‘’Yerli ve milli olan’’ politikalarıyla devletimizin yanında yer alan her siyasi görüşler kurumumuzda yer bulmaktadır. Sn. Bahçeli’nin, devletimizin Paralel Yapı ve PKK terörüne karşı yapmış olduğu mücadelede hükümetimizin yanında yer alan politikalar ortaya koyması bizleri memnun etmektedir’’diyerek; bu nedenle Bahçeli aleyhine açılan davadan vazgeçtiklerini ifade etti.
Osmanlı Ocakları yöneticileri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmişlerdi
Osmanlı Ocakları yöneticileri geçtiğimiz günlerde, nezaket ziyareti çerçevesinde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunmuşlardı. Görüşmede Bahçeli; "Osmanlı Ocakları, ülkü ocakları ya da farklı bir partinin mensubu olabilirsiniz. A partili ya da B Partili de olabilirsiniz. Amacımız ülkemize sahip çıkabilecek, bölmek isteyenlere böldürmeyecek nesiller yetiştirmek olmalı. Burada sadece partilere değil sizin gibi sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza da ciddi görevler düşüyor. Vatanımızı bölmek isteyenlere karşı dik durarak karşı çıkmak gerekiyor. Sizin hangi kurumu temsil ettiğiniz önemli değil. Bizim vatanını seven herkese kapımız açıktır" diyerek birlik ve beraberlik mesajları vermişti. 

Etiketler: devlet bahçeli, Osmanlı Ocakları


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