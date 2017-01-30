Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, törenle açıldı

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, törenle açıldı

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Kadir Canpolat'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, törenle açıldı

30 Ocak 2017 12:34
Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, törenle açıldı - Tıkla İzle

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Derneğin İstanbul'daki çalışmalarının yürütüleceği şube açılışına Uluslararası Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, birçok bölge başkanı ve üyeler de katıldı. Törende açılış konuşmalarının yapılmasının ardından Osmanlı Ocakları'nın İstanbul İl Başkanlığı binası kurdele kesilmesinin ardından hizmete açıldı. Başkan Canpolat bölge başkanları ve üyeler ile küçük bir toplantı gerçekleştirdikten sonra kısa bir açıklamada bulundu.

Barışı, istikrarı ve güveni temin etmek için gece gündüz mücadele edeceklerini belirten Canpolat, "Öncelikle 2017 tarihi 27 Ocak Osmanlı Devleti'nin 718. yıl dönümü kutlu olsun Bu anlamda Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı açılışını gerçekleştirdik. Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatma amaçlı kurulan Osmanlı Ocakları tüm Türkiye'de Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatmak adına birlik ve beraberlik için kurulmuştur. Belli değerler manzumesine inanmış, belli ruh ve mana köklerinden esasen oluşmuş, bir duruş ve bir inançla buradayız. Kapımız herkese açık, tabi bazı kriterlerimiz var. Bu teşkilatımız siyaset üzerinde bir kurumdur. Hiç bir partiyle organik bağımız yoktur. Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı şuandaki bulunan yerdir. Genel merkezimiz Ankara'dadır. İstanbul'da teşkilatlanan Osmanlı Ocakları il ve ilçe başkanlıkları teşkilatmasını bitirdikten sonra öncelik konumuz Osmanlıca. Osmanlı'nın temel aile düzeni. Niyetimiz; Osmanlı kültürünün benimseyerek severek, yaşayıp ve yaşatmaktır. Barışı, istikrarı ve güveni temin etmek için elimizden geldiğince gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Osmanlı Ocakları olarak 'evet' diyeceğiz"

Gündemde olan anayasa değişikliği ile ilgili referanduma gidilmesi halinde Osmanlı Ocakları'nın 'evet' diyeceğini bildiren Canpolat, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemizde elzem bir hal almıştır. Bu anayasayı üzerimize dar gelen bir elbise gibi değiştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Osmanlı Ocakları olarak 'evet' diyeceğiz. Hatta bu kapsamda çeşitli paneller de düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu. 

Ali Canberk Özbuğutu - Ertan Eryılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!