Osmanlı Ocakları Kırşehir’den 11 şehit ailesini umreye gönderdi

Cacabey Camiinde kılınan yatsı namazının ardından dualarla yolcu edilen şehit aileleri 27 kişilik kafile ile hareket etti.

Afrin operasyonunda olan Mehmetçik için dua edilmesinin ardından Kırşehir’de ki programa, Osmanlı Ocakları İç Anadolu Bölge Başkanı Alpaslan Aşkın, Kırşehir Osmanlı Ocakları Başkanı Murat Erdem, Yozgat Osmanlı Ocakları Başkanı Nurtekin Tekin ve şehit aileleri katıldı.

Şehit Aileleri Kırşehir’den İstanbul’a hareket ettikten sonra Atatürk Hava Limanından kutsal topraklara hareket edecek.

Enderhan Öz