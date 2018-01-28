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Osmanlı Ocakları Kırşehir’den 11 şehit ailesini umreye gönderdi

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi tarafından organize edilen ‘Şehit ve Gazi Ailelerine Umre’ adlı programda Kırşehir’den 11 şehit yakını umreye gitti.

Osmanlı Ocakları Kırşehirden 11 şehit ailesini umreye gönderdi

28 Ocak 2018 09:23

Cacabey Camiinde kılınan yatsı namazının ardından dualarla yolcu edilen şehit aileleri 27 kişilik kafile ile hareket etti.
Afrin operasyonunda olan Mehmetçik için dua edilmesinin ardından Kırşehir’de ki programa, Osmanlı Ocakları İç Anadolu Bölge Başkanı Alpaslan Aşkın, Kırşehir Osmanlı Ocakları Başkanı Murat Erdem, Yozgat Osmanlı Ocakları Başkanı Nurtekin Tekin ve şehit aileleri katıldı.
Şehit Aileleri Kırşehir’den İstanbul’a hareket ettikten sonra Atatürk Hava Limanından kutsal topraklara hareket edecek. 

Enderhan Öz

 

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