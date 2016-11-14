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Osmanlı Ocakları liselerde seminerlere başladı

Osmanlı Ocakları, Osmanlı kültür ve medeniyetinin öğrenilmesi için seminerlere başladı.

Osmanlı Ocakları liselerde seminerlere başladı

14 Kasım 2016 11:03

Osmanlı kültürünü yaşamak ve yaşatmak amacıyla kurulmuş olan Osmanlı Ocakları, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, liselerde Osmanlı kültür ve medeniyetinin öğrenilmesi konusunda seminerlere başladı. Osmanlı Ocakları basın biriminden yapılan açıklamaya göre; Osmanlı Ocakları Ceylanpınar İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan seminerler hem Osmanlı kültürünün tam olarak öğrenilmesi ve yaşatılması konusunda yeni nesilleri bilgilendirmek hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulmasını sağlamak adına gerçekleştirildiği ifade edildi. Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle tüm liseleri kapsayacak olan seminerlerin birincisi Anadolu imam hatip lisesinde yapıldı.

İlk seminere, Ceylanpınar Milli Eğitim Müdürü, Ceylanpınar Kaymakamı, Ceylanpınar İlçe Müftüsü ve Ceylanpınar Osmanlı Ocakları İlçe Başkanı’nın ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Bu tür seminerlerin sadece Ceylanpınar’da değil yurt genelinde bir çok lisede de yapılacağı bildirildi. 

Etiketler: Osmanlı Ocakları


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