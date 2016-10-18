Osmanlı Ocakları Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde ve Türkiye’deki teşkilat üyeleri vasıtası ile 15 Temmuz başta olmak üzere bugüne kadar hayatını kaybetmiş bütün şehitler için 1001 hatmi şerif okutuldu. 1001 hatmin duası ise, Ankara Hacı Bayramı Veli Camii’nde, ikindi namazı öncesi cami cemaati ve Osmanlı Ocakları üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra okutulmaya başlanan hatmi şerifler, Osmanlı Ocakları’nın hem uluslararası hem de yurt içi teşkilat üyelerinin katılımıyla yapıldı. 1 Ekim’de ‘’15 Temmuz Ruhu, Milli Birlik Gecesi’’ düzenleyen Osmanlı Ocakları’nın, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına daha bir çok çalışmaya imza atmaya devam edeceği bildirildi.